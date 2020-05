Striscia la Notizia e caso Giovanna Botteri, così insultano Michelle Hunziker

Striscia la Notizia non ci sta e rilancia sul caso Botteri: “E gli insulti a Michelle Hunziker?”. Un granello sta diventando una montagna. Il servizio di “Striscia la Notizia” del 28 aprile scorso sull’aspetto “trascurato e sempre uguale” di Giovanna Botteri ha sollevato uno tsunami di proteste, commenti e difese a favore della giornalista. Gli utenti social se la sono presa in particolar modo con Michelle Hunziker, voice over del servizio in cui si dileggiava senza dileggiare ma per difendere l’inviata Rai. Per i social, chi come la Hunziker, fonda un’associazione per tutelare le donne da violenze e discriminazioni, non dovrebbe prestarsi a questo genere di satira.

Ora succede che altri utenti social credano che sguainare la spada a protezione della Botteri significhi applicare la legge del taglione “occhio per occhio, dente per dente” con l’aggiunta di minacce, ingiurie e volgarità irripetibili. Il tg satirico ha pubblicato una selezione di tweet da far impallidire Tiger King Joe Exotic. Per #vitamarko83: “La Hunziker ha i ca**i che le spuntano dalle orecchie e parla dei capelli della Botteri”; per homooscuro: “piena solidarietà alla Botteri, attaccata da una trasmissione feccia come striscia in solido con la conduttrice Hunziker che a definirla pu**ana, si offendono le pu**ane”; per @giocosta67828: “la Hunziker è una cretinetta senza cervello, famosa solo per gli uomini che si è sc**ata” e la galleria degli orrori (denunciabili) continua sul sito www.striscialanotizia.mediaset.it.

Ma il tg satirico, che questa volta per denunciare gli haters e dimostrare solidarietà a una donna ha scelto la strada maestra e toni consoni e chiari, ha voluto rispondere all’accusa di bodyshaming (che Ricci ritiene infondata) mostrando gli sketch di Maurizio Crozza, le battute ironiche di Luciana Littizzetto e le critiche ineleganti di Giulietto Chiesa a Giovanna Botteri. Tutte occasioni in cui nessuno, nemmeno l’Usigrai, si è indignato. Insomma, mal comune mezzo gaudio. E dunque perché prendersela solo con Striscia? Sempre ieri sera, Gerry Scotti, prima di lanciare un servizio dove si punzecchiava l’ad Salini, ha detto: “La polemica che si è scatenata sul web è davvero demenziale, de-men-zia-le”.