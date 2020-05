A Domenica In Mara Venier va in onda così: "Mi sono rotta il piede"

Giada Oricchio 31 maggio 2020 a

a

a

Incidente domestico per Mara Venier: "Sono qui con voi, ma credo di avere il piede rotto". La presentatrice di "Domenica In", il contenitore domenicale di RaiUno, ha aperto la puntata annunciando: "Ho un rapporto di grande sincerità con voi del pubblico e allora vi dico che credo di avere una frattura al piede destro. Sono caduta e ho preso anche una botta in testa terribile. Non so come è successo, ero piena di pacchi, stavo correndo e sono caduta di peso. Ho sentito il mio ortopedico, qui mi assiste una dottoressa. Ho dolori molto forti e un piedone (una vistosa fasciatura fa capolino da sotto il tavolo, nda), ma sono qui e cercheremo di andare in onda per tutto il tempo. Domattina al massimo farò la radiografia, speriamo non sia nulla di serio e se dovesse essere una frattura vorrà dire che mi sopporterete così fino al 28 giugno, ultima puntata di Domenica In come abbiamo deciso con il direttore Coletta".

Tantissimi i commenti di pronta guarigione da parte di vip e fan sul profilo Instagram di Mara Venier.