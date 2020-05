Scimmie aggrediscono tecnico di laboratorio e scappano coi campioni di Covid-19

Caccia all'animale in India

Come nella prima scena dei film catastrofici. Un branco di scimmie ha preso d'assalto un laboratorio medico e, dopo avere aggredito i tecnici, è scappato con alcuni campioni di virus Covid-19. E' successo al Meerut Medical College di Delhi, in India. Uno degli animali è stato successivamente avvistato su un albero intento a rosicchiare uno dei kit sottratti.

Un'immagine che sembra presa dritta da un kolossal hollywoodiano catastrofista. E non per modo dire: la prima scena di due capisaldi del genere pandemico - "Virus letale" e "28 giorni dopo" è proprio questa. Le scimmie, il laboratorio, il virus. Non va a finire bene.