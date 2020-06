Ristoranti, ecco chi ce l'ha fatta: "Ho tutti i tavoli pieni"

Paolo Zappitelli 11 giugno 2020 a

a

a

«L'atmosfera sta cambiando, vedo tanta voglia di tornare alla vita normale. Nelle ultime due settimane c'è stata un'accelerazione, c'è molta più positività . Pensi che lunedì sera ho dovuto disdire molte prenotazioni perché avevo tutti i tavoli pieni. Di lunedì sera ... ». Silvia Sperduti insieme al marito Michele Pepponi gestisce a Roma l'Enoteca La Torre a Villa Laetitia , ristorante stellato ospitato in un affascinante palazzetto liberty restaurato dalla fondazione Fendi in lungotevere delle Armi 23. Giovanissimo lo chef, Domenico Stile (ha solo 31 anni) ma con alle spalle esperienze da Vissani, Crippa e Cannavacciuolo . Dopo i tre mesi di blocco sono stati fra i primi a riaprire, il 22 maggio. «Ma le prime sere è stata dura - ammette - uno, al massimo due tavoli prenotati. Poi piano piano c'è stato uno scatto in avanti e ora sembra proprio che ai romani sia tornata la voglia di uscire la sera, di divertirsi ».

E per chi ancora non vuol andare al ristorante, Silvia e il marito hanno pensato a un modo di rendere gourmet anche una serata a casa: una scatola speciale già pronta da mettere in tavola. Un'idea che nasce dall'esperienza nel settore del catering che è un po 'il punto forte dell'azienda che, insieme all'Enoteca La Torre a Roma ha anche il ristorante La Dogana a Capalbio e la gestione del cibo e delle bevande del circolo privato «La Macchia» sempre sulla spiaggia toscana. Un catering che da solo vale un fatturato di 8 milioni l'anno. «Pensi - racconta - che quando siamo entrati in blocco nel giro di 24 ore abbiamo perso prenotazioni per due milioni di euro, ci sono arrivati ​​fino a ottobre. Gli stranieri hanno annullato tutto l'anno fino all'anno prossimo ». Tutto azzerato, dai matrimoni alle feste private fino agli eventi aziendali. Così, dall'attività forzata è nata l'idea di inventare qualcosa di diverso anche nel settore della consegna. «Mi è venuto in mente di creare una" scatola magica "dove un ospite trova già tutto pronto. Non la classica confezione con tutti gli ingredienti che devi comunque assemblare e cucinare ma qualcosa che puoi semplicemente aprire e mettere in tavola. E che non è necessario tirare fuori dal box perché è già una creazione in sé, da un punto di vista cromatico e per gli abbinamenti.