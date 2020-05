Uber Eats porta a casa i piatti di tre chef stellati

Il settore della ristorazione riparte dal delivery. E tre chef stellati sbarcano sulla piattaforma Uber Eats per proporre ai clienti i loro piatti che arriveranno a casa in meno di 30 minuti. Si tratta di del Convivio Troiani dello chef Angelo Troiani e Turné by Anthony Genovese (Il Pagliaccio) a Roma e IT, capitanato dallo chef Aldo Ritrovato con la supervisione del due stelle Michelin Gennaro Esposito, a Milano. Fra i piatti che si trovano sulla app (disponibili con il 20% di sconto sul primo ordine) non mancheranno le classiche ricette dei ristoranti ma saranno presenti anche alcune sorprese. Nel menu di Il Convivio Troiani, gli appassionati di cucina potranno trovare fra i piatti da rigenerare il Kit Amatriciana, gli Spacca Suppli giallo “zafferano” e la Trippa pescatrice. I romani che preferiscono i sapori asiatici troveranno quello che fa per loro da Turnè by Anthony Genovese, che porta su Uber Eats ricette d’eccezione come il suo Tataki di Manzo, Insalata di cetrioli, Fagiolini e Mirtilli o i Noodles ai frutti di Mare, Seppie, Gamberi e Cozze. I milanesi invece, potranno gustare le ricette dai sapori nostrani di IT come la famosa Cotoletta o i tanto amati Finocchi gratinati e Tartar di zucchine, insieme a qualche nuovo piatto della tradizione come la Frittatina napoletana. Per ordinare su Uber Eats basta scaricare l’app, disponibile sia per Android che per iOS, o collegarsi al sito www.ubereats.com e farsi recapitare i propri piatti preferiti e direttamente a casa. Inoltre, Uber Eats supporta la lotta contro il Covid-19: per ogni euro di mancia al rider verrà donata la stessa cifra alla Protezione Civile. Uber Eats, la piattaforma di food delivery di Uber, è disponibile a Milano e in altre 14 città italiane.