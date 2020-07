Zequila torna single e parte per la spiaggia nudista

Francesco Fredella 02 luglio 2020 a

“Faccio nudismo da sempre, da tanti anni. Ma non è affatto un problema per me”: Antonio Zequila senza freni. Senza segreti. Senza costume. “Nel 1991 - non ero ancora conosciuto - ho iniziato a fare nudismo. Poi pian piano con la tv hanno iniziato tutti a conoscermi. Oggi vado alla ricerca di posti isolatissimi”, racconta l’ex concorrente del Grande Fratello vip. Adesso è ancora single, ma cerca l’amore.

“Mi innamorerò. Parto per le spiagge nudiste solo. Ma torno in coppia”, assicura al telefono. La sua storia con Marina è finita da poco (durava da anni). Poi c’è stata una modella di mezzo e tante altre scappatelle. Ma Zequila vuole ammogliarsi. Ed è pronto a fare i bagagli per una vacanza da single. Spiaggia naturista in Spagna. “Una volta, in un posto semi-deserto- c’era pure Naomi Campbell. Lei e altre persone rimasero vestite. Io nudo. Devo ammettere che era un belvedere: sia lei, sia io”, scherza Zequila.