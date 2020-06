Antonio Zequila colpisce ancora, “Mi sono fidanzato”. Ecco la bomba sexy

Francesco Fredella 04 giugno 2020 a





C’è una nuova donna nella vita di Antonio Zequila. Dopo Marina (che avrebbe dovuto sposare) il super concorrente del Grande Fratello vip annuncia al telefono di essere fidanzato da pochi giorni. “Non vi dico il nome. Si tratta di una bella donna. Ma non fa parte del mondo dello spettacolo. Se non mi credete ve la passo al telefono: la mia fidanzata è qui con me. Stiamo andando qualche ora nella provincia di Viterbo, in una campagna di amici”, racconta Zequila. Unico altro dettaglio: “Ci conosciamo da tanto tempo e ci siamo riavvicinati da pochi giorni”.

Adesso, sui social, è caccia all’identità della nuova donna di Antonio Zequila. In queste ore, a quanto pare, stanno trascorrendo un po’ di relax nel Viterbese. Luogo top secret.