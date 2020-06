Zequila: farei Pechino Express solo con una persona

Francesco Fredella 12 giugno 2020 a

a

a

Forse torna in tv. Di nuovo. Dopo il Gf vip, l’isola dei famosi, adesso Zequila pensa a Pechino Express. “Anni fa me l’avevano proposto con mia madre. Ho rifiutato. Oggi lo farei con un amico speciale: Aristide. Con lui avrei una marcia in più e poi mi potrebbe fare da guida turistica personale”, racconta Zequila a Il Tempo. Poi parla della reunion tra alcuni concorrenti del Gf vip nella casa veronese di Fabio Testi. Zequila non era tra i presenti. Nella casa c’erano due fazioni, loro si sono riuniti a Verona, noi ci riuniremo a Roma senza Romeo e Giulietta..”. Il riferimento è diretto a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che stanno vivendo la loro storia d’amore nata nella casa più spiata d’Italia. E’ giallo sui motivi del mancato inviato. Lo ricordiamo: non mancava solo Zequila, ma anche la Rusic, Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro, Asia Valente, Elisa De Panicis, Sossio Aruta, Licia Nunez, Aristide Malnati, Antonella Elia, Valeria Marini, Pago, Serena Enardu, Carlotta Maggiorana, Barbara Alberti, Michele Cucuzza.