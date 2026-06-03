Fontana (Lombardia) su data center: Avviato tavolo con Ministero per valutare interventi strategici

03 giugno 2026

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2026 "Ma sì, innanzitutto abbiamo fatto un'analisi di quello che è il contenuto della legge regionale che è stata approvata la scorsa settimana, che avevamo mandato in copia al Ministro, e la valutazione è stata molto positiva. Nel senso che la nostra legge va nella direzione già stabilita dalla legge nazionale ed è stata apprezzata per le specificazioni che abbiamo inserito. Abbiamo poi deciso, proprio tenuto conto della importanza degli interventi che i data center determinano sul territorio, di tenere un punto di contatto costantemente aperto fra i nostri tecnici e i tecnici del Ministero, al fine di valutare quegli interventi per i quali viene chiesta la dichiarazione di strategicità, che non può essere legata soltanto al valore dell'intervento, ma che deve tener conto anche di altri parametri. Abbiamo accolto questa richiesta e credo che il contatto sarà costante e continuo", così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un punto stampa fuori al Ministero del Made in Italy. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev