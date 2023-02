06 febbraio 2023 a

Il Pd di Stefano Bonaccini ha come primo obiettivo quello di sopravvivere. «Le alleanze sono indispensabili e per vocazione maggioritaria intendo un partito che non deleghi i voti a sinistra ai Cinque Stelle e quelli moderati al Terzo Polo, ma che vuole persino riconquistare qualche voto dal centrodestra. Non possiamo bastarci da soli, se vogliamo tornare al governo del Paese, ma lo dico a Terzo Polo e ai Grillini: senza il Partito Democratico non ci sarà mai un’alternativa in grado di battere le destre», è l'appello del candidato alla segreteria del Partito democratico che apre ad alleanze a 360 gradi a prescindere dai temi politici che dividono i partiti della sinistra, L'importante è dare addosso al governo.