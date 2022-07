13 luglio 2022 a

Tra luglio e agosto o ci sarà un boom di vaccinati con l'apertura della quarta dose agli over 60 o la struttura che guida le inoculazioni contro il Covid dovrà buttare tre milioni di dosi di vaccino. Le iniezioni non sono andate come previsto dal governo, che si ritrova troppe fiale rispetto a quante ne deve usare.

