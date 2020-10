26 ottobre 2020 a

a

a

Salvi trasporti e scuola perché sono "necessari". Così il governo dice no alle Regioni: il dpcm in vigore da oggi al 24 novembre chiude dalle 18 bar e ristoranti (ma aperti la domenica). Stop a palestre, cinema e teatri. Solo "raccomandazioni" a non uscire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.