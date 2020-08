24 agosto 2020 a

Il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, sfida il governo e firma l'ordinanza che prevede lo sgombero di tutti gli hotspot e centri di accoglienza per i migranti. Guerra aperta con il Viminale secondo cui il provvedimento non ha alcun valore. Ma il presidente siciliano non molla: "Vado avanti".