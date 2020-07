23 luglio 2020 a

Mariangela Caminiti, Ines Simona Immacolata Pisano e Lucia Gizzi. Chi sono? Sono i tre giudici amministrativi del Tar del Lazio (sezione prima quater) che hanno emesso la sentenza che impone alla presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della protezione civile di rendere pubblici i verbali del Comitato tecnico scientifico (Cts) in base a cui sono state prese tutte le decisioni più importanti per affrontare l’emergenza. In sintesia: via il segreto di Stato sul coronavirus. Quei documenti, secretati, hanno eprmesso al governo di Gisueppe Conte di comprimere le libertà degli italiani.