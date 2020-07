05 luglio 2020 a

Il Pd sale a bordo delle navi Ong solo quando gli conviene. Come quando Matteo Salvini era al governo e la sinistra ha fatto mobilitazioni e proteste per sostenere l'"eroina" Carola Rackete, con tanto di gita in barca sulla Sea-Watch da parte di Matteo Orfini, Graziano Delrio e compagnia dem. Ma per i 180 migranti della Ocean Viking lasciati in mare fino a oggi nessuna manifestazione.