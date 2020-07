05 luglio 2020 a

Ci aveva già provato in piena quarantena lanciando il servizio di segnalazione assembramenti sulla piattaforma comunale "Sistema unico di segnalazione" e ora il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ci riprova con l’app "Roma al Tuo Fianco", a disposizione dei cittadini per poter «segnalare tempestivamente e in modo del tutto anonimo, eventuali problematiche riscontrate sul territorio. Si inizia con la possibilità di intervenire su quattro temi: sovraffollamenti, lampioni rotti, abbandono illecito dei rifiuti e attraversamenti pedonali non visibili».