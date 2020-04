Passeggiata sì, passeggiata no. L'ultima circolare del Ministero dell'Interno scatena il caos tra i cittadini già provati dalle norme anticoronavirus. Fino al paradosso. Ai bambini viene concessa l'ora d'aria se accompagnati da un solo genitore. La circolare del Viminale afferma, infatti, che è "possibile portare i figli a passeggio ma un solo genitore alla volta e vicino casa". Ma è proprio qui che si scatena il caos. Intanto c'è il giallo se si può correre o no. L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Galleria va all'attacco: "Circolare gravissima, non bisogna abbassare la guardia". E Vincenzo De Luca, governatore della Campania vieta il jogging.