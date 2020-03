L'Italia è nella morsa del coronavirus ma si stanno susseguendo gli aiuti dall'estero. Tra questi l'Albania che ha inviato nel nostro Paese trenta medici che andranno a supportare i nostri camici bianchi negli ospedali. Il primo ministro albanese Rama ha detto: "Non abbandoniamo i nostri amici, l'Italia ci ha accolto. E noi combattiamo al suo fianco". E a questo punto come ringraziare gli albanesi allora? Il nostro premier Conte un'idea ce l'avrebbe pure. Magari attraverso uno dei tanti Dpcm approvati in questi giorni di emergenza. Insomma un'altra puntata di quella che molti hanno già ribattezzato la lunga serie de "Il Decreto".