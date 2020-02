Venti di guerra attorno al premier Giuseppe Conte. Un governo di unità nazionale per affrontare l’emergenza economica e portare il Paese al voto nel minor tempo possibile. A una condizione: che il premier si faccia da parte. Sembra essere questo l'obiettivo di Matteo Salvini che ha lanciato nello stagno il sasso della crisi di governo per dar vita a una nuova compagine. Per il momento sono arrivati i no di Pd e Fratelli d'Italia ma Matteo Renzi sembra essere interessato alla proposta. E così si avvia l'asse tra i due Mattei della politica italiana. Vedremo se tutto questo porterà a risultati davvero concreti.