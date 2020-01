Di Maio e Zingaretti al vertice di governo. I due leader si incontrano in una mattina di gennaio e fanno il punto sul cronoprogramma per portare l'esecutivo fino alla fine della legislatura. Per loro sul tavolo le emergenza nazionali e internazionali, non ultima l'emergenza Iran. Di Maio e Zingaretti si sono incontrati a Palazzo Chigi e il vertice è durato circa 45 minuti. Il messaggio che arriva è che l'intesa tra i due principali soggetti della coalizione non è agli sgoccioli. Il primo nodo riguarda il fatto che al Nazareno continuano a non digerire la riforma della prescrizione che blocca il countdown già dal primo grado.