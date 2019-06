Lazio, Wallace verso il Brasile

Tutti a casa. Bastano tre parole - nonché un celebre film di Comencini - per riassumere il mercato in uscita della Lazio. Dopo l’ormai prossima cessione dei baby portoghesi, Neto e Joardo, al Benfica, anche Wallace è a un passo dal ritorno in patria. In questo caso il Brasile. Per il difensore biancoceleste c’è la richiesta del Flamengo, club di Rio de Janeiro, città in cui è nato. La formula dovrebbe essere quella del prestito (1 milione), con diritto di riscatto fissato a 6,5.

“Sono sempre aperto a nuove proposte”, aveva dichiarato qualche giorno fa l’ex Monaco, che ha iniziato la sua carriera calcistica tra le fila del Cruzeiro. Nel 2016, dopo l’esperienza in Ligue 1, Wallace è arrivato a Roma. Il bilancio di queste tre stagioni è caratterizzato da più bassi che alti. È ora che le strade si dividano.