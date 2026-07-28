Il silenzio è un lusso svedese

VOLVO EX60

Massimiliano Vitelli 28 luglio 2026 a

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Dopo averla ammirata lo scorso marzo presso il Volvo Studio di Milano, era tanta la voglia di provare la EX60 e, dobbiamo dirlo, le nostre aspettative non sono state deluse. La Volvo EX60 si guida con una semplicità disarmante, anche grazie ad un volante molto piccolo che per dimensioni e forma somiglia molto alla cloche di un aereo. Le sedute sono super-comode e l’abitacolo è insonorizzato ad un livello pazzesco, i rumori esterni sono pressoché azzerati e questo dona all’abitacolo un comfort top. La EX60 è il SUV di medie dimensioni che mixa l’eleganza ad uno stile minimal, ma super rifinito. Prima vettura del marchio svedese ad essere realizzata sulla terza generazione della piattaforma SPA, è solida e dalle linee decise.



La EX60 si presenta con un frontale basso nel quale si evidenzia la mascherina chiusa. I fari sono quelli iconici a forma di Martello di Thor, il tetto è leggermente spiovente e trasparente, mentre i fanali posteriori sono sottili e a sviluppo verticale. La prima impressione che si ha una volta saliti a bordo e acceso la vettura è di un’auto forte, con personalità e sicuramente riconoscibile.

Bentornata Smart #2

A bordo, la plancia è davvero essenziale (che non è un difetto, anzi) e ospita, oltre ad un cruscotto digitale da 11.4”, uno schermo centrale posto in posizione orizzontale da 15” che gestisce un sistema multimediale ricchissimo. La grande bellezza arriva da Gemini, l’intelligenza artificiale di Google che permette all’utilizzatore di dialogare davvero con l’auto. Dimenticatevi gli ormai obsoleti sistemi super-rigidi che necessitavano di domande precise e che davano risposte monocorde e troppo computeristiche. Grazie a Gemini, il futuro è sempre più adesso, tanto che si parla oggi di una vettura che ospiterà almeno due passeggeri, chi la guida e l’IA. La nuova Volvo ha un bagagliaio spaziosissimo che parte da 523 litri per arrivare a 1.647 quando vengono reclinati i sedili posteriori. Non avendo un motore termico, questa 100% elettrica ha un ulteriore spazio per lo stoccaggio nel cofano anteriore, dove c’è la possibilità di sfruttare altri 58 litri.

Uncharted fuoristradista per vocazione



Arriva sul mercato in tre versioni di potenza. La P6, a trazione posteriore, ha 376 Cv, la P10 e la P12, entrambe bimotore 4x4, hanno rispettivamente 510 e 680 CV. Tre, anche le batterie. La P6 monta quella da 80 kWh che permette 620 chilometri di autonomia, la P10 quella da 91 kWh con 660 chilometri di autonomia e la P12 quella da 112 kWh con 810 chilometri di autonomia. La ricarica è garantita, per tutte le versioni, da 10% a 80% in 20 minuti. Prezzi a partire da 65.350 euro.