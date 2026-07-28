Mezzo secolo di Fiat in Brasile

STABILIMENTO BETIM

Simone Vitta 28 luglio 2026 a

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A cinque decenni dall’avvio della produzione della Fiat 147, primo modello fabbricato a Betim (MG), il complesso industriale continua a plasmare la mobilità nel Paese. L’eredità costruita nel corso di 50 anni mantiene il Polo Automobilistico come protagonista dell’industria automobilistica nazionale, coniugando tradizione, innovazione e una produzione che continua a guidare l’evoluzione del settore.

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Attualmente, il Polo Automobilistico Stellantis di Betim occupa una superficie totale di 2,2 milioni di m², di cui oltre 900 mila m² di superficie edificata, e dispone di una capacità produttiva installata che consente di produrre fino a 650 mila veicoli all’anno.

Lo stabilimento conta oltre 19.000 dipendenti, gestisce una filiera con più di 400 fornitori diretti e contribuisce alla creazione di migliaia di posti di lavoro indiretti in tutta la regione. Dall’inizio delle attività, nel corso di cinque decenni sono stati prodotti oltre 18 milioni di veicoli e ne sono stati esportati più di 4 milioni in circa 40 paesi. Produce Fiat Argo, Mobi, Pulse, Fastback, Fiorino, Peugeot Partner Rapid, Ram 700 e Fiat Strada, mantenendo la propria posizione come uno dei principali centri di sviluppo e produzione di veicoli del Sudamerica.

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«Quando siamo arrivati, - il presidente di Stellantis, John Elkann - Betim contava circa quarantamila abitanti. Oggi ne conta dieci volte tanti. E questo stabilimento ha fatto parte di questa trasformazione in ogni fase del percorso. Ma esiste una verità ancora più profonda, che i numeri da soli non possono raccontare. Il Brasile ha insegnato alla Fiat nuovi modi di pensare. Betim ospita oggi uno dei nostri siti industriali più avanzati al mondo: manifattura di ultima generazione, centri di ricerca e sviluppo, laboratori e tecnologie che mettono in connessione persone, macchine e dati. Chi visita Betim oggi fatica a credere che abbia cinquant'anni. Spero di poter dire lo stesso anche di me».