Una scintilla per Compass

JEEP

Massimiliano Vitelli 23 luglio 2026 a

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Jeep irrompe prepotentemente sul mercato per la felicità dei tanti amanti del brand offroad più iconico del pianeta. Con una presentazione alla stampa internazionale, il marchio del gruppo Stellantis, lancia la nuova Compass 4xe, un C-SUV Made in Italy completamente elettrico a trazione integrale che arricchisce ulteriormente la gamma elettrificata Jeep in Europa. Questa versione è davvero il top, in quanto combina perfettamente le eccezionali e famose doti di fuoristrada di Jeep con una potenza massima di 375 CV e un’autonomia elettrica estesa superiore a 600 km.



Nuova Jeep Compass 4xe si affianca alla e-Hybrid Plug-In, oltre alle versioni e‑Hybrid da 145 CV e BEV da 213 CV (500 km di autonomia). L’offerta è completata dalla versione BEV a trazione anteriore Long Range (674 km): ordini già aperti. «La libertà è sempre stata la nostra ispirazione – dice Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe - è impressa nell’essenza del nostro brand».

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La nuova Compass 4xe, un full electric da 375 CV e trazione integrale, si basa su un’architettura elettrica a doppio motore per il controllo completo della trazione su ciascun asse e adotta due EDM separati, con potenza massima di 157 kW (ant) e 132 kW (post).

Questo secondo motore è stato sviluppato specificamente per Jeep e consente di raggiungere i livelli più elevati di potenza e coppia per un veicolo basato sulla piattaforma STLA Medium. Alimentato da una batteria con 96,1 kWh di energia utilizzabile, il sistema offre un’autonomia combinata WLTP superiore a 600 km con tempi di ricarica molto ridotti (dal 20% all’80% in 27 minuti).

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La BEV Long Range da 231 CV, invece, consente un’autonomia sino a 674 km, questo grazie a una batteria da 96,3 kWh con 12 moduli e 192 celle (ricaricabile dal 20% all’80% in 27 minuti). La potenza massima è di 170 kW (231 CV). Jeep Compass 4xe adotta un assetto rialzato di 10 mm per migliorare la luce a terra e le prestazioni off-road (angolo di attacco 28°, dosso 17°, uscita 31°, capacità di guado fino a 480 mm). Gli interni sono progettati specificamente per l’uso off-road, con materiali e soluzioni che privilegiano durabilità, praticità e comfort.

Attraverso il sistema Selec-Terrain, il guidatore può davvero affrontare qualsiasi tipo di fondo sceglienfo tra le cinque modalità: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud e 4WD Lock. La nuova Jeep Compass 4xe è disponibile in due allestimenti: 4xe Upland e 4xe Overland. La nuova Bev Long Range è proposta negli stessi allestimenti della Bev Standard Range, e-Hybrid ed e-Hybrid Plug-in: Altitude, Business e Summit.

Prezzi a partire da 40.900 euro