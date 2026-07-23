Uncharted fuoristradista per vocazione

SUBARU

Fabrizio Cicciarelli 23 luglio 2026 a

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Chi l’avrebbe mai detto, Subaru Uncharted è un vero animale da fuoristrada. Un po’ di scetticismo c’era, visto che la tradizione off-road del Marchio giapponese è legata a doppio filo con il motore boxer e la parentela con la Toyota C-HR+ è piuttosto marcata. Invece gli ingegneri Subaru hanno le dato un’altra anima rispetto alla «cugina», con differenti regolazioni piccole ma decisive. Sui costoni del crossodromo Ciglione Malpensa, Uncharted dimostra di essere una vettura per veri subaristi, anche se 100% elettrica.

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Le luci dietro non sono coast-to-coast ma realizzate in due gruppi ottici distinti, la forma cambia anche all’anteriore, dove la modanatura si allarga per ospitare il logo delle Pleiadi. Il paraurti posteriore non ha il diffusore separato, mentre quello davanti ha una presa d’aria più grande e separato. Con una particolarità: per la protezione è stato utilizzato un pigmento argentato miscelato a resina e senza verniciatura, per ridurre l’impronta carbonica della vettura.

La Subaru Uncharted è un suv con il tetto spiovente e il profilo da fastback, con una linea slanciata nonostante i 163 cm di altezza da terra. Un’impressione a cui contribuisce la larghezza di 187 cm, che insieme ai 451 cm di lunghezza la pone pienamente del segmento C. Cinque tinte per gli esterni, con l’arancio come colore di lancia, che ne restituiscono l’anima vivace e sportiva.

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Gli interni invece, sono più rigorosi, dominati dallo schermo centrale da 14” da cui passano le funzioni più avanzate, mentre quelle di uso comune solo sempre a portata di mano pur essendo touch (a parte temperatura dell’aria condizionata e volume). Un altro schermo da 7” fa da cruscotto digitale e completa la plancia, che non ha un cassettino davanti al lato passeggero.

Tre le potenze: 167 (58 kWh e 451 km di autonomia) e 224 cavalli (77 kWh e 592 di autonomia) a trazione anteriore e 343 cv (77 kWh e 495 km di autonomia) con due motori e trazione 4x4 permanente. Prezzi a partire da 34.900 euro della entry level 2E-Xcite.