Bentornata Smart #2

ARRIVA NEL 2027

Tiziano Carmellini 30 giugno 2026 a

a

a

L’avevamo vista da lontano dopo il suo esordio al salone cinese di Pechino, intuita nelle cartelle stampa piombate dall’altra parte del mondo, ma ora finalmente l’abbiamo vista dal vivo, toccata con mano e ci siamo pure entrati dentro. Ecco la nuova piccola Smart ForTwo, ora ribattezzata Smart #2 in linea con la nuova struttura della gamma, che si prepara al ritorno in grande stile sul mercato dell’auto mondiale nel quale dovrebbe fare il suo esordio nei primi mesi del 2027.



E la sua nuova avventura non poteva che partire dalla città che l’ha adottata nei suoi quasi trent’anni di storia: Roma. La Capitale è stata e resta il primo mercato mondiale per la piccola citycar che ripropone una sfida con ampi margini di miglioramento: a partire dalla sua autonomia che viene di fatto raddoppiata arrivando a oltre 300 chilometri con una sola ricarica… un’altra vita!



Lo stile non cambia, o meglio il senso complessivo del prodotto non cambia, perché la nuova Smart è davvero qualcosa di rivoluzionario dal punto vi sta estetico.

Più lunga di due soli centimetri della precedente versione promette la stessa guidabilità e la facilità di utilizzo che l’ha resa imbattibile nel traffico delle grandi città: una su tutte proprio Roma che, nel nuovo lancio della settimana scorsa all’ombra dello Stadio Olimpico, ha tenuto a battesimo anche una mostra dedicata agli innumerevoli e fantasiosi modi di parcheggiare la piccola Smart in città. Cosa che i romani conoscono bene, ma è stato interessante osservare le reazioni divertite della stampa internazionale alla creatività, tutta capitolina, nella complicata arte del parcheggio in una città senza parcheggi.

Ferrari "accende" la Luce



Rivoluzionati gli interni ora modello «first class» Emirates, che al lancio saranno proprio bianchi e oro come la lounge business volante della lussuosa compagnia di bandiera araba. Ancora più comodi e accoglienti i sedili al centro dei quali il bracciolo a scomparsa si innesta tra i due trasformando la seduta in una sorta di unica panca: modello vecchia R4 per intenderci. E infatti è stata già ribattezzata (sempre nell’ottica della fantasia romana) la Smart #2 posti e mezzo, perché è intuibile che in molti la useranno in questa chiave in barba ai regolamenti stradali.

A390 Gt sport e divertimento francese



Per il resto sicurezza e tecnologia ai massimi livelli. Si tratta di fatto di una vettura elettrica compatta ma pienamente versatile: la piattaforma ECA è infatti progettata per ospitare una batteria da 35,7 kWh e ricarica rapida in corrente continua dal 10 all’80% in meno di 20 minuti.

Sale così l’attesa per l’arrivo su strada per il quale bisognerà aspettare il primo trimestre del 2027, ma intanto a ottobre al Salone di Parigi la piccola #2 farà il suo esordio ufficiale in Europa e anche il grande pubblico potrà «toccarla» dal vivo. Grande lavoro si sta facendo sul prezzo che, nonostante gli sforzi di «abbassare» la soglia per un lancio boom, si dovrebbe assestare su una cifra di poco superiore ai 20mila euro.

