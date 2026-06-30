Nuova Classe S per i 140 anni di Mercedes

FESTA A ROMA

TIZ 30 giugno 2026 a

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Centoquaranta anni e non sentirli. La Stella festeggia e lo fa in grande stile scegliendo la Capitale per un anniversario storico che segna un passaggio chiave nel passato, nel presente e anche nel futuro della Casa di Stoccarda.



Mercedes-Benz Italia affida così alla nuova Classe S il ruolo di ambasciatrice di quell'innovazione che da 140 anni rappresenta la Casa. L’ammiraglia della Stella incarna da sempre la massima espressione dell'evoluzione automobilistica, un punto di riferimento per l'intera industria dell'automotive che oggi fa il suo debutto nella Città Eterna per festeggiare 140 anni dalla nascita dell'automobile, da quando Carl Benz depositò il brevetto della Benz Patent-Motorwagen, dando di fatto inizio ad una nuova era della mobilità.

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I tetti storici della Capitale hanno fatto da coreografia alla festa in una serata che ha visto protagonista proprio la nuova Classe S. Da oltre cinquant'anni la Capitale ospita infatti l'headquarter italiana della Stella, è qui che tutto ha avuto inizio e non poteva esserci luogo migliore per celebrare un anniversario così importante. «Le date importanti si festeggiano in famiglia e con gli amici ed è per questo che li abbiamo riuniti tutti in questa meravigliosa serata nel cuore della Capitale - ha commentato Marc Langenbrinck, Presidente di Mercedes-Benz Italia -. La stampa, i nostri partner e i nostri clienti: ognuno di loro, a suo modo, fa parte della grande famiglia della Stella. E come in famiglia o in un gruppo di amici, nel corso degli anni abbiamo raccolto molti complimenti, ma anche critiche, ed è giusto che sia così perché soprattutto lavorando sulle criticità siamo riusciti a creare automobili come la nuova Classe S, un benchmark assoluto nell'industria dell'auto. Abbiamo portato le nostre automobili elettriche ad un livello di maturità ed eccellenza impensabile fino a pochi anni fa e creato un ecosistema dove esprimere al meglio il concetto di "Welcome Home". Un viaggio attraverso i valori del Brand che dal prodotto si estende a tutti i momenti in cui entriamo in contatto con i nostri clienti, per far sì che ovunque e in ogni momento percepiscano la stessa sensazione speciale di sentirsi a casa».

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L’occasione è servita anche per presentare il nuovo direttore marketing di Mercedes-Benz Italia, Luca Secondini.