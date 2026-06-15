B05 la nuova berlina elettrica cinese

LEAP MOTOR

massimiliano vitelli 15 giugno 2026 a

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Leapmotor lancia la B05, una berlina 5 porte 100% elettrica, Nata dalla collaborazione tra il costruttore cinese e il gruppo Stellantis, quest’auto si presenta con linee piacevoli e con proporzioni perfette per un crossover. Il look della B05 è semplice, ma ben definito e riconoscibile. Con una lunghezza di 4,43 metri, un passo di oltre 2,70 metri, una larghezza di 1,88 metri e un’altezza di circa 1,50 metri, la B05 elettrica propone un frontale caratterizzato da una presa d’aria automatica che si attiva quando le temperature salgono, soprattutto nei tratti cittadini in mezzo al traffico. Dotata di fari Full LED, questa vettura monta cerchi in lega da 19” e si presenta con le maniglie delle portiere a filo carrozzeria. Le fiancate sono pulite, con le portiere prive del battente superiore. Per salire a bordo, basta usare il cellulare ed eccoci pronti a scoprire gli interni. La prima cosa che colpisce è la quantità di spazio, davvero notevole. Le finiture sono curate e alcuni pannelli sono realizzati con materiali soft-touch.



Il vero punto di forza degli interni è però lo spazio per i passeggeri posteriori. Le prese USB di tipo A e C, un vano portaoggetti e i faretti per la lettura, regalano quel pizzico di comfort in più che sicuramente sarà apprezzato dai clienti. Il bagagliaio, con una capacità di 345 litri, non è immenso ma comunque abbastanza grande da fare il suo lavoro. Sulla plancia, un bel display centrale da 15 pollici ospita il sistema di infotainment.

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L’assenza totale di tasti fisici si percepisce immediatamente, ogni operazione all’interno della vettura deve infatti essere attivata attraverso l’interfaccia. La connettività è garantita da Apple CarPlay e Android Auto. Il quadro strumenti, infine, si trova dietro al volante, collocato in un piccolo display da 8”. La Leapotor B05 si muove grazie a un motore elettrico posteriore che eroga 160 kW (217 CV) e 240 Nm di coppia. Due tagli di batteria: 56 kWh per la versione d’accesso e 67 kWh per la versione ad alta autonomia. L’autonomia dichiarata (ciclo WLTP) è rispettivamente di circa 400 km e circa 480 km.

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Capitolo ricarica. La ricarica in corrente continua arriva a 170 kW per la batteria da 67 kWh e 140 kW per quella da 56 kWh, mentre in corrente alternata, il caricatore di bordo lavora a 11 kW. La prova su strada, intorno a Francoforte, ci ha convinto. La B05 è agile, scattante quanto basta e molto comoda. Da sottolineare, l’ottima taratura dell’assetto che rende l’auto molto piacevole da guidare su un manto stradale imperfetto.

I prezzi sono un punto forte. Tre versioni e costi definiti, senza sorprese al momento di firmare il contratto. Life Pro: 26.900 euro, Life Promax 29.400 euro, Design Promax 30.900 euro.