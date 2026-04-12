Grandland scopre il mondo elettrico

Massimiliano VItelli 12 aprile 2026 a

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Opel presenta Grandland AWD elettrica, il modello che completa la gamma del Suv più prestigioso della casa. L’ultima creazione del marchio tedesco nasce sulla piattaforma Stellantis STLA Medium, è lunga 465 cm e larga 190, misure che la rendono la vettura più grande di Opel. L’impatto visivo è di quelli che stupiscono. Disegnata con poche linee affilate e ben visibili grazie all’utilizzo di elementi luminosi che sostituiscono le vecchie cromature, Grandland AWD elettrica è immediatamente riconoscibile, anche grazie al nuovo Opel Vizor, completamente reinterpretato. La mascherina è attraversata da una firma luminosa a led orizzontale che integra il logo illuminato al centro. Il cofano, maestoso e imponente, è solcato da una nervatura centrale che converge proprio sul logo, creando un collegamento visivo con la linea dei fari.

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A bordo, si apprezza subito la plancia dotata di un grande display orizzontale con il quale si può accedere a Apple Car Play e Android Auto. Sempre attenta all’ambiente, Opel ha deciso di impiegare molti materiali riciclati, anche per la realizzazione delle sedute. Proprio i sedili della Grandland AWD elettrica meritano un’attenzione particolare. Come da tradizione, il marchio tedesco ci punta forte e anche stavolta è stata conquistata l’ormai mitica certificazione AGR. La novità arriva da una particolare sagomatura centrale che favorisce uno scarico della colonna vertebrale per ridurre l’affaticamento soprattutto nelle lunghe percorrenze. Ottimo il bagagliaio, che ha una capacità minima di ben 550 litri.

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La Grandland AWD elettrica ha una batteria agli ioni di litio NMC da 73 kWh che alimenta due motori elettrici: uno anteriore da 157 kW (213 cv), e uno posteriore da 82 kW (112 cv). La potenza complessiva raggiunge i 239 kW, pari a 325 cv. La Grandland AWD elettrica parte sempre in modalità Normal, ma si può scegliere anche Sport, 4WD e Eco.

Il test effettuato a Pavia e dintorni ci ha regalato davvero buone sensazioni. La prima parte, su uno sterrato non off-limits, è stata motivo di divertimento, ma anche di apprezzamento per le ottime sospensioni a smorzamento selettivo in frequenza. Grazie ad un particolare sistema che dispone di due circuiti idraulici separati, che solo Opel ha all’interno di Stellantis, la vettura si adatta perfettamente al terreno.

La Grandland Electric AWD ha un’autonomia dichiarata di 502 nel ciclo WLTP e si può acquistare a partire da 49.600 euro.