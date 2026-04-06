Si chiama "8" il nuovo grande Suv cinese

Massimiliano Vitelli 06 aprile 2026 a

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Prosegue l’espansione del marchio Omoda & Jaecoo, che aggiorna la gamma Jaecoo Super Hybrid con il nuovo Jaecoo 8 SHS-P. Presentato al centro sportivo della Fiorentina, l’iper-moderno e super-funzionale Viola Park, gli ultimi arrivati proiettano il brand verso il futuro grazie all’innovativo sistema SHS (Super Hybrid System) che offre efficienza e prestazioni. Jaecoo 8 SHS-P è il SUV off-road più grande della Casa, offerto con Il sistema plug-in hybrid che integra tre motori elettrici e un motore termico sviluppando una potenza complessiva di 428 CV.

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Grazie a questo sistema, Jaecoo 8 SHS-P promette un’autonomia di 134 km in elettrico e complessiva superiore ai 1.100 km spegnendo sul nascere la preoccupazione di potenziali clienti sulla distanza percorribile senza fermarsi. Il sistema ARDIS All-Road Intelligent di gestione della trazione integrale intelligente AWD e il torque vectoring garantiscono prestazioni niente male anche lontano dall’asfalto trasferendo il concetto di off-road su una vettura elegante e rifinita. Saliti a bordo, si apprezza subito l’attenzione ai materiali e al comfort. In marcia, il silenzio è quasi irreale e i rivestimenti in pelle Nappa, i sedili ventilati, riscaldati e massaggianti, l’impianto audio SONY a 14 altoparlanti, head-up display e doppio schermo da 12”3 rendono l’abitacolo un salotto di lusso.

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Proposto in un’unica configurazione e in un unico allestimento, Jaecoo 8 SHS-P è lunga 4.82 metri e larga 1.93 ed ha un passo di 2.82. Il Super Hybrid System (SHS) in dotazione a Jaecoo 8 SHS-P, dichiarano dalla casa, “realizza simultaneamente” tre condizioni: Super High Power, Super Low Efficiency, Super Long Combined Range. Ottimi i tempi di ricarica, dal 30% all’80% in corrente continua in soli 20 minuti. Testata sulle strade di Firenze, la Jaecoo 8 SHS-P si comporta molto bene sia nei tratti scorrevoli, sia in quelli più guidati.

Prezzi a partire da 53.900 euro.