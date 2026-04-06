Twingo torna al passato ma scopre l'elettrico

Fabrizio Cicciarelli 06 aprile 2026 a

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Renault lancia la sfida Twingo E-Tech Electric, la citycar con cui la casa della losanga vuole cambiare le regole del gioco delle piccole auto. Bella da vedere e da guidare, razionale nei consumi e nel prezzo, furba nelle soluzioni di produzione e nelle dotazioni di serie, il tutto sotto la soglia dei 20mila euro. Niente cavalleria da auto sportiva o fronzoli tecnologici, ma tanta sostanza per tutto ciò che serve nell’uso quotidiano da città: dall’abitacolo modulare per gestire gli spazi di carico al sistema di parcheggio automatico, anche in elettrico tutto è pensato in puro stile Twingo.



Efficienza è la parola chiave con cui la casa francese scommette sul rilancio del segmento A, quello delle city car, la cui contrazione viene legata alla mancanza di offerta. Dalla progettazione all’utilizzo quotidiano, Renault ha puntato alla sostanza: i tempi di sviluppo dimezzati hanno abbassato i costi, senza però rinunce in termini di qualità grazie all’utilizzo di soluzioni collaudate. Gli 80 cv (60 kw) del piccolo motore sono sufficienti per spingere la Twingo fino a 130 km/h in autostrada, ma il suo habitat è la città, dove 27.5 kWh e l’aiuto della frenata rigenerativa One Pedal tolgono l’ansia della ricarica.

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La batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato) promette fino a 263 km di autonomia nel ciclo WLTP e anche la prova sui saliscendi di Ibiza ha confermato consumi da 12.2 kWh/100km.

Cinque porte invece delle tre originali, il richiamo alla prima Twingo è evidente: dalle luci (full led anteriori e posteriori) alle tre prese d’aria (finte, oggi ospitano la vaschetta dei tergicristalli) sul cofano, dal parabrezza inclinato al lunotto spiovente, Renault ha reinterpretato con successo i tratti distintivi della popolarissima antesignana. I fari ad arco sono come occhi che guardano la strada e le conferiscono un’aria simpatica, ma il profilo dà alla vettura anche uno slancio sportivo esaltato con i cerchi da 18” della versione Techno.

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I richiami al passato proseguono anche all’interno, dove l’identità è ribadita anche dalla presenza dell’alfabeto Twingo sul cielo vettura e sui tappetini, mentre i sedili posteriori possono scorrere separatamente di 17 cm in base alle esigenze di carico, con il bagagliaio che aumenta da 260 a 360 litri.

Completa la dotazione di ADAS, tra cui spiccano il parcheggio automatico con Easy Park Assist e gli allarmi di attraversamento al posteriore e in caso di apertura delle portere.

Due allestimenti disponibili, con la stessa batteria: la Evolution da 19.500€ è pratica, la Techno da 21.100€ è la più accessoriata.

