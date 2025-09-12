Un'estate con la grande Smart #5

BRABUS

Simone Vitta 12 settembre 2025 a

a

a

Sembra un grande Suv comodoso elettrico, e in effetti lo è eccome. Poi però basta mettere il selezionatore nella modalità Brabus per trasformarla in una belva assetata di sangue. Sono fino a 646 i cavalli che questa «Smartona» è in grado di sprigionare quando serve. Piccoli dettagli «rossi» e poche altre cose estetiche la differenziano dalle versioni «normali» e più tranquille, ma la Smart #5 Brabus è una sorta dottor Jekyll e mister Hide. Costa poco più si sessantamila euro ma sono soldi ben spesi per chi ha bisogno di un’auto elettrica in grado di coniugare spazio, comfort e prestazioni. Ha un’autonomia dichiara di 540 chilometri, anche se quelli «veri» sono un po’ meno: ma nemmeno tanti (siamo attorno ai 500).

Ecco la sesta generazione di Micra

Monta una batteria da 94 kWh è a 800 volt che può prendere fino a 400 kW quando la si ricarica alle colonnine super veloci. Il che vuol dire poter ricaricare l’auto fino all’80 per cento in poco più di un quarto d’ora. Invisibili i cavi di ricarica ben alloggiati in un vado posto sotto al pianale posteriore.

Spazio e comfort come dicevamo all’interno con tutta una serie di «accortezze» che fanno la differenza: inserti in alluminio e e rivestimenti in pelle molto ben curati. Bisogna abituarsi un attimo per riuscire a fare a meno di ogni tipo di accensione, perché di fatto l’auto, una volta a bordo con la chiave è già pronta all’utilizzo.

Il ritorno della Testarossa: Ferrari presenta la nuova 849



La sensazione di ampiezza dell’abitacolo forse è anche amplificata dal grande tetto in cristallo che percorre tutto il cielo della vettura molto ben insonorizzata e con un impianto hi-fi di assoluto livello: sono addirittura 20 gli altoparlanti prodotti dalla Sennheiser. Eccellenza del settore. Enorme il display che cammina lungo tutta la plancia con una metà dedicata all’intrattenimento del passeggero di fianco al conducente.

Il bilancio finale è più che positivo soprattutto valutando le risposte alla guida:<ET>la Smart #5 Brabus passa dalla morbidezza delle sospensioni per un utilizzo cittadino e arriva all’indurimento nella versione più sportive nella quale l’auto cambia completamente risposta e assetto. E allora c’è da divertirsi.

