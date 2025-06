Ecco la sesta generazione di Micra

PICCOLA NISSAN ELETTRICA

10 giugno 2025

Il mito si rinnova e si evolve. La city giapponese che dopo oltre trent’anni, in Italia è stata venduta in circa 600 mila esemplari, cambia tutto e diventa elettrica. Una «piccola» in grado di attivare una grande rivoluzione, quella che ha portato le piccola cittadine ha emulare le automobili di segmento superiore. Così è stato nella storia della Micra e così sarà anche nel recente futuro perché questa sesta generazione ha tutte le carte in regola per porsi di nuovo al vertice della sua categoria: ossia il segmento B.

Stile, comfort e tecnologie che riprendono a grandi linee quelle iconiche del piccolo mito. Piacere di guida e tecnologie per il comfort e la sicurezza in grado di migliorare la vita delle persone che valsero a Micra il premio Car Of The Year nel 1993. Da allora a oggi un successo continuo visto che nel nostro Paese il 42% delle Nissan vendute in Italia erano proprio Micra. «Nissan vuol dire Micra in Italia: quasi la metà delle vendite Nissan realizzate dal lancio di Micra ad oggi sono fatte da Micra, è uno dei modelli più emblematici insieme al Qashqai», ha spiegato il presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, Marco Toro.

Ma questa nuova generazione è in grado di cambiare tutto: a partire proprio dalla propulsione visto che sarà commercializzata solo elettrica. Questa city EV arriva in un contesto di mercato, in cui il segmento B si conferma il numero 1 e le vendite di vetture spinte da motore elettrico all’interno di questo segmento sono in crescita: con un trend che continuerà nei prossimi anni. È la soluzione ideale per muoversi in città e non solo, con due opzioni di batteria - 40 kWh e 52 kWh - e autonomia fino a 408 chilometri. La funzione di ricarica rapida ha performance ai vertici della categoria, grazie al caricatore CC da 100 kW per la batteria da 52 kWh (80 kW per la batteria da 40 kWh) che porta il livello della batteria dal 15% all'80% in soli 30 minuti. Entrambe le batterie sono dotate di una pompa di calore e di una funzione di riscaldamento e raffreddamento, per aumentare l'efficienza di ricarica. La nuova Micra è dotata della tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che permette di usare la batteria per alimentare dispositivi esterni, come altoparlanti, ventilatori o aspirapolvere. Il<ET>prezzo non è ancora stato deciso e solo nei prossimi mesi verrà svelato dalla casa giapponese: ma si preannuncia molto interesante.

Dopo la nuova Nissan Micra, entro il 2026, in arrivo in Europa e in Italia anche la nuova LEAF, la nuova generazione di e-POWER e il nuovo Juke EV.