Mokka, il fulmine ha fatto centro

Il fulmine ha fatto centro. Il nuovo Opel Mokka ha tutto per farsi amare, a partire dal nuovo colore Tropikal Green, un verde particolare e immediatamente riconoscibile. Decisamente più moderno e digitale della versione precedente, questo modello si presenta subito con il nuovo logo Opel Blitz e la nuova firma luminosa. Ad un’analisi visiva esterna, il nuovo Mokka stupisce per le linee morbide e al contempo decise che gli conferiscono una silhouette elegante, ma robusta. Lunga 4,15 metri e larga 1,79 metri (con gli specchietti chiusi), questa vettura è arricchita dagli interventi di make up sotto la formula "Black is beautiful": ecco allora l’eleganza sportiva con linee di design nere e rivestimenti neri nella parte anteriore, posteriore e sugli archi passaruota.

Una volta a bordo, oltre alla comodità dei sedili, vero marchio di fabbrica di Opel, si apprezza subito la pulizia delle linee l’essenzialità. Fedeli all’obiettivo “detox”, infatti, i designer di Opel hanno studiato un nuovo volante appiattito nella parte superiore e in quella inferiore e una console centrale con pochi pulsanti. Il nuovo Opel Mokka continua il suo approccio al risparmio di risorse negli interni. Tutti i tessuti sono realizzati con materiali con contenuto riciclato. Dotato di una piattaforma digitale con connettività basate sulla nuova generazione di Snapdragon Cockpit Platform e Snapdragon Auto Connectivity Platform di Qualcomm Technologies, Inc., nuovo Opel Mokka viene proposto con il quadro strumenti e lo schermo touch entrambi digitali e da 10 pollici. Il touchscreen a colori funziona con widget come uno smartphone.

Utilissimo, il riconoscimento vocale naturale "Hey Opel" in combinazione con il sistema di navigazione opzionale. Opel sta rendendo il processo di configurazione del nuovo Mokka chiaro quanto il design: il nuovo arrivato è disponibile negli allestimenti "Edition" e "GS" e può essere ulteriormente personalizzato con due pacchetti.

Per quanto riguarda la trazione, i clienti di Opel Mokka possono scegliere tra un efficiente motore a benzina e due alternative elettrificate. Il SUV compatto è disponibile in tre versioni, come moderno ibrido con tecnologia a 48 volt (motore a benzina turbo da 1,2 litri con una potenza di 100 kW (136 CV) e una coppia massima di 230 Nm), nella declinazione Opel Mokka Electric con il motore da 115 kW (156 CV) e la batteria da 54 kWh (autonomia fino a 403 km in ciclo Wltp), ricaricabile all'80% in circa 27 minuti presso una stazione di ricarica rapida CC e in quella Opel Mokka con motore a combustione ad alta efficienza turbo benzina da 1,2 litri con 96 kW (130 CV) e cambio automatico a otto marce o con 100 kW (136 CV) e manuale a sei marce, entrambi con coppia massima di 230 Nm. Prezzi: Nuovo Opel Mokka a partire da 26.200 Euro, Mokka Hybrid a partire da 29.700 Euro e Mokka Electric a partire da 36.700 Euro.