Rafale, ecco l'ibrido 4x4 da 300 cavalli

Renault si è basata sulle sue competenze nei veicoli elettrici per sviluppare l’innovativa motorizzazione E-TECH Hybrid. Il progetto ha potuto contare anche sul sostegno entusiasta ed appassionato degli esperti di ingegneria, sviluppo e controllo. Oggi è nato il gruppo motopropulsore E-Tech 4x4 300 cv: basato sul motore E-Tech 200 cv, la sua produzione ha comportato un certo numero di cambiamenti ambiziosi. In questo sesto episodio vedremo le sfide che la Marca ha dovuto affrontare per progettare questo gruppo motopropulsore “super-ibrido”.

La vocazione di Renault Rafale è chiara: realizzare l’obiettivo dichiarato da Luca de Meo di posizionare i prodotti Renault nei segmenti superiori del mercato, affermando la sua eccellenza tecnologica. A riprova di quest’ultima, Luca de Meo parla di un traguardo psicologico da raggiungere: 300 cavalli… la potenza del futuro motore progettato appositamente per l’esclusiva versione ad alte prestazioni di Renault Rafale. Gli ingegneri esperti di motori del Technocentre non fanno mai le cose a metà, ma per progettare il futuro “super-ibrido” da 300 cv, sono partiti da un’ottima base: l’E-Tech 200 cv.

Grazie alla sua modularità, la piattaforma CMF-CD di ultima generazione di Renault Rafale consente di montare un motore elettrico al posteriore e aggiungere una batteria ricaricabile da 22 kWh sotto il pianale. Questa configurazione è, peraltro, ottimale per la distribuzione del peso. Nell’ambito del progetto “super-ibrido”, la scelta di installare il motore elettrico al posteriore offre due grandi vantaggi: permette di mantenere invariata l’architettura dell’E-Tech 200 cv sotto il cofano e di offrire la trazione integrale collegandolo alle ruote posteriori. Questa caratteristica tecnica è molto apprezzata dai clienti dei SUV alto di gamma. Ecco quindi stabilite le specifiche tecniche. Il futuro Renault Rafale 300 cv sarebbe stato plug-in hybrid e a trazione integrale.

Per trasformare un gruppo motopropulsore full hybrid in plug-in hybrid, ossia dotarlo di batteria ricaricabile, non basta “aggiungere” una presa. La batteria della motorizzazione E-Tech 4x4 300 cv è non solo 10 volte più potente di quella dell’E-Tech 200 cv (22 kWh contro 2 kWh), ma anche la chimica è fondamentalmente diversa. La composizione e l’architettura della batteria sono, infatti, caratterizzate da molteplici criteri: autonomia, fabbisogno di potenza, frequenza di ricarica.

Il conducente può personalizzare le sensazioni di guida sul display multimediale usando Multi-Sense in quattro modalità: Eco, Comfort, Sport e Snow. I diversi tipi di sforzo dello sterzo, reattività del motore e agilità del telaio offrono tutta una varietà di esperienze che vanno dalla guida dinamica della modalità Sport alla maggiore trazione in condizioni di scarsa aderenza in modalità Snow. Il pulsante EV Mode, situato sul bracciolo centrale, dà accesso a tre modalità di guida: Hybrid (predefinita), Electric (guida forzata 100% elettrica per una potenza fino a 160 cv e velocità massima di 135 km/h) ed E-Save (con carica della batteria mantenuta sopra al 25% grazie al ricorso al motore termico come generatore).

Disponibile solo con l’allestimento Atelier Alpine, il menu Dynamic Chassis del sistema multimediale offre al conducente impostazioni ottimizzate del sistema 4Control Advanced, ma anche le regole degli ammortizzatori e dell’ESP con tre possibili scelte: Comfort (ideale per gli spostamenti quotidiani, soprattutto in città), Dynamic (per il giusto compromesso tra agilità e buon livello di filtraggio) e Sport (con un’attenzione particolare alla stabilità della traiettoria e al piacere di guida).

Alla massima potenza di carica accettata, ossia 7,4 kW (32 A), per la ricarica completa della batteria ci vogliono 2 ore e 10 minuti per passare da 0 all’80% e 2 ore e 55 minuti per passare da 0 al 100%.