Frontera il Suv elettrificato

Opel lancia il nuovo Frontera, un SUV elettrificato che promette comfort e divertimento di guida. Grazie ad un design accattivante, l’ultima arrivata nella famiglia del fulmine dalle dimensioni non eccessive (4.385 mm x 1.795 mm) si fa notare subito per il frontale Vizor nero che presenta il nuovo emblema Opel "Blitz" ed integra i fari Intelli-LED con abbaglianti automatici.

Frontera, grazie a linee semplici e al contempo uniche, ha un aspetto muscolare che regala l’impressione di una vettura solida e ben piantata sull’asfalto. Un carattere che viene confermato dal test drive effettuato sulle strade di Palma de Maiorca, dove abbiamo potuto apprezzare il Frontera in tutte le sue qualità. L’abitacolo di questo ultimo SUV di Opel è un mix di design intelligente e praticità. Gli ampi decori orizzontali sul cruscotto e sulle portiere aumentano la sensazione di spazio, mentre l’ormai consolidato posto guida Pure Panel completamente digitale con display informativo per il conducente da 10 pollici e un secondo display di infotainment (delle stesse dimensioni) è garanzia di comodità e funzionalità.

Grande attenzione al comfort. Con una serie di soluzioni intelligenti come il caricabatterie wireless per il cellulare, le diverse porte USB-C e la cinghia flessibile nella console centrale davvero utile per riporre in sicurezza apparecchi elettronici di dimensioni generose come ad esempio i tablet. Le tasche per smartphone negli schienali dei sedili anteriori e altre aree di stivaggio permettono di avere sempre tutto in ordine e a disposizione. Ottima anche la capacità di carico che grazie ai sedili posteriori abbattibili arriva fino a 1600 litri. Il due è il numero che caratterizza il nuovo Frontera.

Due sono i sistemi di trazione: Full Electric e Hybrid; due le configurazioni: cinque o sette posti; due gli allestimenti: Edition e GS; due le opzioni di personalizzazione: Tech pack e comfort pack. Opel Frontera Electric è disponibile con 83 kW (113 CV), con batteria 44 kWh (netti) e un'autonomia fino a 305 chilometri (guidando come prescritto dal ciclo WLTP). In versione "Long Range", il nuovo Opel Frontera Electric sarà in grado di percorrere fino a circa 400 chilometri (autonomia preliminare secondo WLTP2). Opel Frontera Hybrid è invece equipaggiato con un motore turbo benzina da 1,2 litri da 74 kW (100 CV) sviluppato appositamente per l'uso ibrido.

Questo funziona in combinazione con un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e un cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce, in modo che il consumo di carburante e le emissioni di CO2 siano significativamente inferiori rispetto a un modello a propulsione convenzionale. Inoltre, Opel Frontera Hybrid è disponibile anche in combinazione con un motore 1.2 turbo da 100 kW (136 CV). Equipaggiato per la ricarica a corrente continua da 100 kW, bastano circa 26 minuti per caricare l'80% della capacità della batteria. Opel Frontera Electric è disponibile a partire da 29.900 euro, Opel Frontera Hybrid con tecnologia a 48 volt a partire da 24.500 euro.