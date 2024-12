N Days per festeggiare il mondiale rally

Simone Vitta 04 dicembre 2024 a

Hyundai Italia celebra lo storico successo ottenuto nel Mondiale Rally WRC 2024 con gli N Days. In un emozionante finale di una stagione molto combattuta, al Rally del Giappone, Hyundai Motorsport ha infatti ottenuto i primi titoli Piloti e Copiloti nel FIA World Rally Championship (WRC) con Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. Così, per vivere l’emozione del motorsport e festeggiare la vittoria insieme ai clienti, Hyundai presenta una speciale promozione sulla gamma N Line. SI tratta di un allestimento disponibile su i10, i20, i30, KONA e TUCSON ed è di fatto l’espressione della passione di Hyundai per il motorsport, combinando design accattivante, tecnologie all’avanguardia e un’esperienza di guida unica. L'obiettivo è fornire al cliente un'esperienza coinvolgente senza compromettere comfort e funzionalità.

Il design della gamma N Line offre un look deciso ed energico, ispirato proprio alle competizioni motoristiche, con dettagli accattivanti che ne enfatizzano lo stile. Paraurti, minigonne, mascherine frontali, dettagli rossi e badge N Line dedicati rendono queste versioni immediatamente riconoscibili. Anche all’interno dell'abitacolo di una N Line sono immediatamente riconoscibili le sue radici sportive: l’allestimento caratterizza i modelli con sedili sportivi con logo N Line, cuciture rosse a contrasto, volante con design N Line e altri dettagli rossi che creano un ambiente dinamico.

Grazie alla speciale offerta, i clienti possono entrare nel mondo della sportività Hyundai usufruendo di uno sconto di 500 € – cumulabile con le promozioni attive sul modello al momento della stipula del contratto – su tutte le nuove Hyundai i10 N Line, i20 N Line, i30 N Line, KONA N Line (esclusa EV) e TUCSON N Line in stock, acquistate e immatricolate entro il 31 dicembre 2024.