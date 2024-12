Jaguar Type 00: il futuro è adesso

Simone Vitta 03 dicembre 2024 a

Nell’ambito del processo di trasformazione del marchio, ecco una manifestazione fisica inconfondibile, inedita e spettacolare di Jaguar. Dopo il debutto della nuova brand identity, la Type 00 (si pronuncia Type Zero Zero) è l’incarnazione della nuova filosofia creativa Exuberant Modernism di Jaguar. L'anteprima mondiale della design vision concept alla Miami Art Week, con il Sud della Florida che per sei giorni diventa il centro nevralgico del mondo dell'arte, anticipa ciò che potremo aspettarci da Jaguar e dal suo recupero dell’originale dogma “Copy Nothing” del fondatore Sir William Lyons.

Il prefisso “Type” è un chiaro riferimento alla provenienza del marchio e a modelli iconici come la pionieristica E-type. Il primo zero si riferisce alle emissioni zero allo scarico. Il secondo rappresenta il suo status di auto zero nel nostro nuovo lignaggio. Il suo design visionario sfida le convenzioni dei veicoli elettrici attraverso un cofano allungato, un’ampia linea del tetto, cerchi in lega da 23 pollici, un profilo fastback e una coda rastremata che danno vita ad una spettacolare silhouette caratterizzata da superfici sofisticate e moderniste. Questo design è stato reso possibile dalla nostra speciale ed esclusiva architettura JEA.

La Type 00 è un preludio a una futura generazione di Jaguar che ritroverà lo spirito e l'essenza del brand ai suoi massimi livelli. Il nostro punto di partenza è stato un foglio bianco, sia dal punto di vista stilistico che ingegneristico. Una nuova ed esclusiva architettura, denominata JEA, è stata sviluppata da zero per consentire la creazione dello spettacolare design della Type 00. Questa piattaforma tecnologica dedicata, garantirà ai clienti un'esperienza di guida accattivante, una maneggevolezza coinvolgente e un comfort di guida esemplare. In un mercato degli EV sempre più omologato, l’utilizzo delle più recenti tecnologie di elettrificazione e il design sorprendente, consentiranno alle future Jaguar di distinguersi nettamente.

La Type 00 è un esempio di Jaguar alla massima potenza. Un’indomita asserzione. Un oggetto del desiderio. Una concept dalle forme audaci e dalle proporzioni esuberanti, che ispirerà le Jaguar del futuro. Unica e diversa dalla norma. Il design visionario sfida le convenzioni dei veicoli elettrici, con un cofano allungato, un’ampia linea del tetto, un profilo fastback e cerchi in lega da 23 pollici che danno forma ad una spettacolare silhouette. La Type 00 mette in mostra la nuova e vibrante identità di Jaguar. I simboli del cambiamento evidenziano la trasformazione, ispirandosi al ricco patrimonio del brand, tra cui il “leaper”, il prezioso giaguaro che sottolinea il marchio di provenienza.

Presentata in due colori, denominati Miami Pink e London Blue; il primo riflette l'iconico ambiente Art Déco del luogo della sua prima apparizione, il secondo fa riferimento alla sua eredità britannica. Il nuovo modello utilizzerà la speciale Jaguar Electric Architecture (JEA) e avrà un'autonomia fino a 770 km nel ciclo WLTP (478 miglia) e 692 km nel ciclo EPA (430 miglia), raggiungendo i 321 km (200 miglia) di carica in soli 15 minuti.