Jaecoo 7, il Suv ambizioso

Omoda e Jaecoo si gettano nel sovraffollato mercato del segmento C con un SUV ambizioso che vuole far breccia sia in chi ama comodità ed eleganza, sia in chi cerca il brivido di esperienze al limite. Jaecoo 7, infatti, abbina la classe di un veicolo di città nel quale spicca un tetto panoramico (apribile in parte) di più di un metro quadrato di superficie alla robustezza di un fuoristrada.

Il risultato è un’auto camaleontica che si comporta bene in entrambe le modalità. L’impatto visivo della Jaecoo 7 è di quelli che si fanno apprezzare. Linee decise e tirate, maniglie a scomparsa, calandra importante e interessanti gruppi ottici. E un a volta a bordo non mancano le note positive. Partiamo da un dato di fatto che evita al cliente di dover perdere la testa nella scelta degli accessori. Su Jaecoo 7 è tutto di serie e fine dei giochi. Fari Full Led, mancorrenti sul tetto, climatizzatore bizona, interni in simil pelle morbidi al tatto e due schermi: quello della strumentazione digitale da 10.3” e quello dell’infotainment (basato sul sistema Qualcomm Snapdragon 8155) da 14”. Lunga 4 mezzi e mezzo esatti, Jaecoo 7 è davvero spaziosa, anche nella zona posteriore. Il motore è un turbo benzina 1.6 litri da 145 Cv (108 kW) abbinato a un cambio automatico sette marce a doppia frizione prodotto da Getrag.

La Jaecoo 7 passa da 0 a 100 in 10.3 secondi e raggiunge una velocità massima di 180 km/h. I consumi dichiarati sono di 7.51l/km nel ciclo combinato WLTP. Le sospensioni, messe alla prova dai percorsi off-road che abbiamo affrontato nel Crossdromo Ciglione di Malpensa sono McPherson sull’asse anteriore e rispondono alla grande. Due le versioni disponibili: Premium ed Exclusive, la prima con trazione anteriore, la seconda con trazione integrale. Davvero ampio il bouquet di scelta per lo stile di guida desiderato, che vanta tre opzioni per la strada – Economy, Standard e Sports - e ben quattro per il fuoristrada – Sand, Mud, Snowfield e Offroad. Jaecoo 7 è anche molto ricca di dispositivi di sicurezza, ne monta infatti 21, gestiti da una telecamera multifunzione anteriore che lavora in raccordo con tre radar. Prezzi: Premium 33.900 euro, Exclusive 37.900 euro.