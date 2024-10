Con Abarth la 600 è divertimento puro

Massimiliano Vitelli 31 ottobre 2024 a

Abarth lancia la sfida agli scettici dell’elettrico sportivo presentando la 600e, la vettura dello Scorpione che si dichiara la più potente di sempre. Al grido “Chi l’ha detto che una batteria non possa fare meglio di un motore endotermico?” Abarth è così convinta della bontà del suo prodotto da mettersi completamente in gioco.

Dopo la presentazione alla stampa, infatti, a Balocco arriveranno i club Abarth, con gli iscritti invitati non solo a provare l’ultima nata, ma anche ad esprimere serenamente e in piena libertà la propria opinione. “Sappiamo che ci sono i lovers e gli haters – dice Gaetano Thorel, Head of Fiat & Abarth Enlarged Europe – crediamo così tanto nella 600e da essere convinti di poter far cambiare idea a tanti che ancora ritengono il motore endotermico imprescindibile su una vettura elettrica”.

La Abarth 600e viene proposta in due declinazioni, la Turismo e la Scorpionissima (prodotta al momento in soli 1949 esemplari, un omaggio all’anno di nascita di Abarth. “La Abarth 600e è la dimostrazione che si possono realizzare vetture sportive, divertenti e dinamiche avendo come fonte di potenza un motore elettrico – spiega Thorel – chi la guida lo capirà immediatamente perché ci si dimentica subito di esser su un’auto a batteria, si ha solo il piacere di guidare una vettura attaccata al terreno che dà una grande adrenalina in pieno stile Abarth”. La casa dello Scorpione, per avvalorare la sua tesi, svela che la 600e è stata testata anche sul banco di prova della Formula E. La potenza dell’ultima nata in casa Abarth è alta. La coppia raggiunge i 345 Nm e la velocità i 200 chilometri orari. Buona anche l’autonomia, che nell’ormai celebre ciclo combinato WLTP si attesta sui 334 chilometri.

Per assicurare fluidità e trazione nelle curve, la Abarth 600e dispone di un nuovo differenziale a slittamento limitato Torsen di JTEKT che garantisce una coppia aggiuntiva sulla ruota esterna. LA prova ci ha permesso di apprezzare i freni ventilati sviluppati insieme ad Alcon e gli pneumatici Michelin Pilot Sport EV (montati su cerchi da 20"), che ci hanno davvero convinto per l’enorme aderenza alla strada. La versione Turismo è proposta nei colori Verde Acid, Bianco Antidote, Arancione shock e Nero Venom, mentre la Scorpionissima è disponibile in Verde Acid e Viola Ipnotic. Sulla Scorpionissima, infine, è presente il sistema Sound Generator che, gestito dal display, riproduce fedelmente il classico rumore dei motori endotermici Abarth. Prezzi: Turismo 42.950, Scorpionissima 48.950.