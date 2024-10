Jeep incontra la montagna

Massimiliano VItelli 27 ottobre 2024 a

Jeep e The North Face insieme, I due marchi “outdoor” per eccellenza s’incontrano per creare un prodotto unico, ispirato al Monte Bianco. Stiamo parlando della Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, presentata in esclusiva alla stampa a Courmayeur. Il SUV è un omaggio alla montagna più alta d’Europa e verrà prodotto in appena 4806 unità, lo stesso numero di metri d’altezza della vetta.

La collaborazione tra i due brand partorisce una Jeep dal carattere esclusivo e dai dettagli davvero interessanti. “Questa partnership è stata concepita con l’obiettivo di aprire la strada verso un futuro più sostenibile, offrendo una nuova visione dell’esplorazione attraverso un’esperienza di prodotto davvero esclusiva ed innovativa – dice visibilmente soddisfatto Eric Laforge, Head of Jeep Brand per la Regione Enlarged Europe – Questa vettura è il risultato di una profonda scoperta reciproca tra noi e The North Face, radicata in valori condivisi e tratti comuni che riflettono l’eccellenza rappresentata da entrambi i brand”.

Accanto a Eric Laforge, Mariano Alonso, general manager di The North Face EMEA. “Il massiccio del Monte Bianco – aggiunge – è da sempre un banco di prova per gli alpinisti e rappresenta perfettamente lo spirito di questo nostro prodotto”. Per arrivare a realizzare la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, i team e i designer di entrambi i marchi hanno lavorato insieme oltre due anni. Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è dotata di un propulsore ibrido da 48V a trazione integrale.

Durante la presentazione alla stampa, una serie di test hanno permesso di dimostrare come questa vettura si trovi ampiamente a suo agio anche in condizioni estreme, come discese ripidissime e terreni fortemente sconnessi. Ad aggiungere “avventura” a quest'auto, l’esclusivo The North Face Explore Pack, un kit che comprende un borsone, una tenda e una bottiglia d’acqua con i loghi dei due marchi. Cerchi in lega da 18”, la classica griglia a sette feritoie e un enorme sticker antiriflesso sul cofano, rendono questo SUV un pezzo unico e dal grande appeal. I sedili sono realizzati con materiali resistenti e lavabili, i tappetini hanno una decorazione che riproduce delle catene montuose in 3D. Prodotta in colore grigio con inserti gialli, la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è dotata di illuminazione interna multicolore, del parabrezza riscaldato (così come i sedili anteriori) e del portellone posteriore con sistema hand-free. Prezzo: 37.950 euro (anche con finanziamento a 149 euro al mese).