Seal U DM-i la plug-in che fa la differenza

I cinesi sono arrivati e il loro ingresso nel mercato dell’auto europeo ha già lasciato il segno. Con la nuova BYD Seal U DM-i arriva una vera e propria svolta, perché il grande Suv della casa cinese entra in diretta concorrenza con i colossi dell’auto tedesca e a prezzi molto più vantaggiosi. Meno di cinquantamila euro per uno Sport Utilities Vehicle contro gli oltre sessanta della concorrenza più qualificata, fanno tutta la differenza del mondo. La qualità poi è di livello “europeo”, le rifiniture attente al minimo dettaglio e anche nella nuova versione plug-in la qualità di guida è molto simile alla già nota espressione elettrica.

La Seal U DM-i è un SUV molto spazioso per i passeggeri, molto evoluto a livello di ausili alla guida e infotainment e decisamente scattante in rapporto a un peso di poco più di 2.100 kg. La dinamica di guida non è particolarmente sportiva, complice l'assetto un po' troppo morbido, ma la differenza alla guida è appena percettibile.

Insomma bisogna essere davvero pignoli per trovare dei difetti a questa vettura che si pone tra le top del suo segmento. Abbiamo guidato l’allestimento Design da 319 CV, grazie al motore a benzina quattro cilindri turbo da 1,5 litri, sviluppato in casa, che produce 128 CV e che lavora insieme ai due motori elettrici ad elevata potenza (da 150 kW quello anteriore e 120 kW il posteriore)

E, nonostante l’utilizzo di ben tre motori, i consumi sono estremamente contenute inserendosi tra i migliori della sua categoria: tanto in città quanto nella guida fuori porta. La versione Design a trazione integrale può percorrere fino a 70 km in modalità EV (WLTP) garantendo un'autonomia complessiva di 870 km (WLTP).

Insomma nel complesso un prodotto che smentisce il falso storico sulle auto cinesi fatte peggio di quelle europee. Anzi la proposta BYD non sfigura come alternativa nel segmenti C e D a una cifra nettamente inferiore ai 50mila euro: esattamente 47.800. La seconda versione, la Boost, ha un listino di 39.800 euro.