Ecco XC90 e l'elettrica EX90

Ce le avevano raccontate, ora le abbiamo viste. Con un evento molto atteso, Volvo presenta alla stampa di settore la XC90 e la sorella elettrica EX90. Presso il Volvo Studio di Milano, abbiamo così potuto ammirare due auto di alto livello, con interni rifiniti e curatissimi nei quali spiccano certamente gli inserti in vero legno.

Sia XC90 sia EX90 dispongono di ben sette posti ed entrambe presentano un sistema di sicurezza ADAS importante. L’evento è servito a Michele Crisci, il presidente delle pubbliche relazioni di Volvo, per fare il punto della situazione, nell’ormai ricchissimo di enigmi, del mondo dell’auto elettrica.

Questo perché, nonostante i rallentamenti del mercato e i probabili slittamenti dei tempi, Volvo non cambia la linea e la sua strategia resta quella di proporre sempre più vetture green. Crisci illustra con semplicità e determinazione il focus della casa, imputando anche ad una parte della stampa di alterare la verità con titoli e articoli che parlano troppo spesso di “rinuncia” o di “dietrofront” all’elettrico. Intanto i numeri di Volvo premiano senza alcun dubbio la direzione presa. Il marchio, rispetto ad agosto 2023, ha portato a casa un aumento delle vendite del 32% e addirittura del 137% se si tiene in considerazione solo il settore elettrico. Ma cosa sta accadendo nel panorama generale dell’auto in Italia? Anche qui, i risultati di Volvo sono clamorosi. Con un mercato che registra un modesto +2,3% Volvo porta a casa un incredibile +416%. E nel mercato dell’auto elettrica, altro boom, con un bel +17,3% di Volvo contro un 3,8% generale.

Nell’incontro con i giornalisti, Crisci ha anche espresso la sua opinione sul “Rapporto Draghi”, soffermandosi con attenzione su alcuni aspetti come il recupero e il riciclo dei materiali e la difficoltà della UE che deve scontare costi di produzione molto più alti della Cina a causa dell’enorme differenza di prezzo della manodopera. Tornando alle due vetture, la Volvo XC90 sarà proposta in versione plug-in e mild-hybrid declinata in tre allestimenti con un prezzo a partire da 81.200 euro per la MHEV e da 93.400 per la PHEV (che garantisce oltre 70 chilometri di autonomia completamente in elettrico nel ciclo Wltp). La EX90, invece, che ha potenze che vanno da 279 CV a 517 CV ed autonomie in un range tra 575 km e 614 km, sarà acquistabile con prezzi a partire da 85.250 euro per la versione a motore singolo, 91.150 per quella a doppio motore e da 100.650 per la Twin Motor Performance.