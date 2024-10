MillenniumExpo mostra scambio a Capannelle

Massimiliano Vitelli 05 ottobre 2024 a

L’appuntamento è per il 12-13 ottobre presso l’ippodromo delle Capannelle, dove si terrà la 39esima edizione di MillenniumExpo, mostra scambio della capitale. Un evento che compie 25 anni ed è stato presentato nelle stanze della struttura, in una conferenza stampa alla presenza del Club Cuore Sportivo Alfa Romeo Ufficiale, del club Sunbeam registro storico ASI, del Club Scuderia Romana Appia Antica Little Toni, del Vespa Club Roma e d’Italia, e di Federmoto,

“Ogni appassionato di auto e moto d’epoca di Roma e provincia sa che quando si parla di Capannelle non si parla tanto di corsa dei cavalli, ma della mostra di auto e ricambi d’epoca - ha affermato Christian Curati, organizzatore dell’evento - MillenniumExpo è diventato un marchio, al punto che anni fa, mio padre, che insieme ad un socio inventò questa manifestazione, chiamò le prime edizioni “cavalli e cavalli”, in riferimento all’associazione dei cavalli vapore con i cavalli da corsa”. “La prima edizione Millennium mostrascambio si è tenuta nel ’99 - ha aggiunto Gaetano Cesarano, Presidente UIGA, e si chiamava così perché eravamo prossimi all’anno 2000. All’epoca, ebbi la possibilità di conoscere tutte quelle persone, a cominciare da Sergio Curati, che hanno realizzato per la prima volta una mostra dedicata all’automobilismo storico nella capitale”. Una manifestazione che offre spazio a club e privati espositori di veicoli storici, presenta un grande settore di ricambi/accessori per auto e moto d’epoca, e consente di trovare articoli di modellismo d’epoca, memorabilia, e tabelle pubblicitarie d’epoca.

Una kermesse in cui, con il Concorso di eleganza per AUTO d’epoca Capannelle, patrocinato dal Municipio Roma VII, si celebrerà la memoria del fondatore dell’evento, Sergio Curati, nella giornata di sabato 12 ottobre, e nel quale non mancheranno rassegne storiche, come quella riservata ai 50 anni della Volkswagen Golf, in collaborazione con il registro Volkswagen, che esporrà la MK1 e serie derivate. Tra le altre attività previste annoveriamo il MOTO INCONTRO e VILLAGGIO FMI, in collaborazione con Federmoto Lazio e Vespa Club d’Italia, l’esposizione di sidecar, ed il 10° anniversario di Miss Pin Up WW2 domenica 13 ottobre. “La passione non ha né confini né bandiere, abbiamo le basi per ampliare questo evento per farlo diventare una sorta di Goodwood - ha spiegato Stefano Cerrone - Ceo di Vintage Car Expertise - per adesso le pin up rappresentano un primo passo per adeguarsi al quel contesto”.