Usato fiore all'occhiello della Stella

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando l’usato era considerato lo spauracchio di ogni concessionaria d’auto. Un lungo percorso in cui ai «vediamo» dei rivenditori si è sostituito un mercato che le case automobilistiche hanno imparato a intercettare. È il caso di Mercedes-Benz Italia, che nei 5 anni del suo programma Certified ha attivato garanzie per ben 80mila veicoli, facendone un’ulteriore porta di accesso a un marchio premium, ma anche uno strumento di fidelizzazione per chi è già cliente Mercedes con un’offerta garantita e trasparente.

Una proposta diversificata dai due brand, riuniti sotto un’unica famiglia: Mercedes-Benz Certified, dedicato alla gamma Mercedes-Benz Cars e Vans e Mercedes-AMG Certified, riservato all’offerta high performance della Stella.

Certified, che nel 2019 ha raccolto l’eredità di oltre 30 anni di un impegno che Mercedes-Benz Italia ha iniziato nel 1983, oggi rappresenta una porta d’accesso importante a un marchio premium, ma si è imposta anche come alternativa al nuovo sfruttando una necessità (nel pieno della crisi dei semiconduttori che nel 2020 ha rallentato il mercato) per poi consolidarsi come opportunità, in termini di rapporto qualità-prezzo. «Il mercato dell’usato è strategico per i nostri marchi - spiega Giuseppe Vario, Responsabile Usato di Mercedes-Benz Italia - e le oltre 80.000 garanzie attivate in questi cinque anni lo dimostrano.

Rappresenta una grande opportunità per conquistare potenziali clienti in tutti i segmenti e in tutte le fasce di prezzo, ma anche di fidelizzazione. Inoltre, il ruolo dell’usato è rilevante nell’ambito del nostro impegno verso la sostenibilità ambientale, per il ringiovanimento con vetture Euro 6 di un parco auto tra i più vecchi in Europa».

Le vetture del programma Certified sono infatti selezionate attraverso una serie di condizioni necessarie a garantire la miglior esperienza del cliente: Mercedes-Benz Italia sottopone le vetture, di un anzianità compresa tra 0 e 6 anni, a ben 150 controlli con certificazione dell’effettivo chilometraggio e trasparenza della storia manutentiva pregressa, rilasciando una garanzia fino a 48 mesi. A disposizione dei clienti Certified c’è poi una rete di vendita ed assistenza gestita esclusivamente dedicata all’usato, che si compone sul territorio nazionale di 35 punti vendita di cui 8 Used Car Centers, hub dedicati esclusivamente all’usato : il cliente viene assistito da una squadra di professionisti qualificati tra cui figura il ‘trade-in expert’, una nuova professionalità, unica nel mondo dell’usato che unisce competenze tecniche e commerciali per assicurare una corretta valutazione dell’eventuale vettura in permuta.