Piccola grande Renault Clio

Simone Vitta 24 settembre 2024 a

La Clio è un must, forte dei suoi oltre sedici milioni di esemplari venduti in 33 anni di gloriosa attività, non teme rivali. E anche questa ultima versione ibrida, non fa rimpiangere le antenate di una city che nel nostro Paese ha ancora un parco circolante di 400.000. Insomma parliamo di uno dei veicoli più fortunati di Renault che ne ha fatto nel corso degli anni uno dei suoi punti di forza.

Si parte da un design che si è evoluto restando sempre accattivante e al passo con i tempi e dei motori “facili” e intuitivi in grado di erogare potenza ma allo stesso tempo consumare poco: disponibile nelle versioni benzina, diesel, GPL e ora anche ibrida. Interni curati il giusto, ma senza inutili fronzoli: c’è tutto al posto giusto per una vettura piccola che deve essere facile da usare senza “spigoli” o angoli complicati.

Il look all’interno è più raffinato e pensato per rispondere alla sostenibilità ambientale che è ormai un must per la casa francese. Nell'allestimento Techno, fa la sua prima comparsa un tessuto composto per il 60% da fibra Tencel, un materiale derivato dal legno e lavorato con l'impiego di energie rinnovabili in tutte le fasi di produzione.

Nuova anche la strumentazione che ora vede un display da 7" o 9,3" con grafica personalizzata e un sistema di intrattenimento compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay.

Ottima la risposta del motore che consente una qualità di guida di assoluto livello anche se leggermente rumoroso quando si spinge a fondo sul pedale dell’acceleratore. Il propulsore della Clio E-Tech è un full hybrid aspirato da 1.6 litri e 143 CV, abbinato a un cambio automatico; efficiente, sofisticato e in grado di muoversi completamente in elettrico. La batteria non richiede ricarica esterna, poiché si rigenera durante la frenata o utilizzando il motore termico come generatore quando la carica è bassa. Il sistema di propulsione, o power-unit, comprende due motori elettrici: uno da 49 CV posizionato nella parte posteriore del cambio e un altro da 20 CV nella parte superiore della trasmissione.

Alla guida l’auto risulta fluida e piacevole su tutti i percorsi, non dà strappi e anche in progressione il motore risponde sempre, bello pieno, alla grande.