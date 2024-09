Renault R5 nostalgia elettrica

16 settembre 2024 a

Al Salone dell'Auto di Torino francesi in bella mostra. Renault 5 E-tech Electric è un’auto elettrica di segmento B sviluppata in partnership con Ampere, lo specialista dei veicoli elettrici intelligenti. Questo modello sosterrà l’offensiva elettrica della marca insieme a Renault 4, che sarà svelata in anteprima mondiale al prossimo Salone dell’Auto di Parigi, e a Nuova Twingo che arriverà prossimamente nel segmento A.

Cosa c’è di meglio di un’icona pop per rendere popolari le auto elettriche in Europa? Auto fenomenale – all’avanguardia, versatile ed economica– la Renault 5, ai suoi tempi, ha saputo aiutare milioni di famiglie ad affrontare le sfide dell’epoca: crisi petrolifera, cambiamento di stile di vita e arrivo della seconda auto familiare. Fedele a quest’eredità di folle modernità, Renault 5 E-Tech Electric risponde con audacia alle sfide sociali ed ambientali dei suoi tempi: efficienza energetica, sostenibilità, carbon footprint ridotta.

Design che è un “tuffo al cuore”, esperienza al tempo stesso facile e piacevole della tecnologia elettrica e digitale, produzione locale, responsabile e circolare… Ha tutte le carte in regola per diventare la city car di riferimento della transizione elettrica.