13 settembre 2024 a

a

a

O meglio quali saranno i motori del futuro a breve e a medio termine? La crisi dell’acquisto di automobili elettriche, specialmente in Italia, sta rimescolando le carte che sembravano definite. E il motore termico si propone con nuove soluzioni tecnologiche, che tagliano consumi ed emissioni. Segnali che possono allungare la vita di valvole, cilindri e ottani, che hanno accompagnato fino a oggi gran parte della vita dei cittadini.

XC90 sbarca nel futuro

Per fare il punto su come davvero la pensa la gente, UIGA, l’Unione Italiana dei Giornalisti Automotive, insieme con Bosch Italia, lancia al “Salone dell’Auto di Torino”, la terza edizione del sondaggio “IL MOTORE DEL FUTURO”. Alla manifestazione, con ingresso gratuito, che si terrà open air dal 13 al 15 settembre nel centro di Torino, i visitatori potranno esprimere la loro opinione. Sarà sufficiente cliccare sul codice QR, che si troverà su alcuni totem disposti nei punti strategici dell’itinerario fieristico, per accedere a un panorama delle attuali motorizzazioni, dalla benzina al gasolio, dall’ibrido al plug-in, dall’elettrico ai sistemi bi-fuel, dai tri-fuel ai motori a combustione che si comportano come generatori di motori elettrici, per offrire il loro parere.

Range Rover Sport oltre il top

Dai dati del sondaggio si potrà disegnare lo scenario su come cambia il mercato automobilistico analizzando tra quanto tempo gli automobilisti hanno intenzione di rinnovare la loro auto, su che tipo di gruppo propulsore intendono puntare, quale forma di acquisizione ritengono più appropriata tra la proprietà all’affitto, il noleggio, l’affitto, lo sharing, se saranno gli incentivi a spingerli al rinnovo del parco auto familiare o lavorativo.

“IL MOTORE DEL FUTURO 2024” arriva così alla terza edizione. Ciò consentirà di conoscere non solo i pareri, i giudizi, le impressioni nel 2024, ma di poterli confrontare con i risultati dei sondaggi del 2021 e del 2022. E ne vedremo delle belle: nel 2021, infatti, il gruppo propulsore più gettonato è stato l’ibrido ricaricabile elettrico-gasolio mentre al secondo posto si è piazzato l’idrogeno…

Anche gli automobilisti e gli appassionati che non potranno visitare la mostra, o recarsi a Torino, tra il 13 e il 15 settembre possono partecipare al sondaggio UIGA-BOSCH. Basta collegarsi con questo link: ilmotoredelfuturo.it che consentirà a chiunque di esprimere il proprio parere.

Per votare è facilissimo: collegati a questo link ilmotoredelfuturo.it