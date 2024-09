Range Rover Sport oltre il top

12 settembre 2024 a

La Range Rover Sport SV è benchmark nel segmento, ineguagliabile per tecnologie innovative e capacità dinamiche in una visione assertiva e moderna del Modern Luxury, di cui oggi, la Range Rover Sport SV EDITION TWO. La nuova Range Rover Sport SV EDITION TWO offre un esterno disegnato dalle prestazioni, con quattro nuovi temi annunciati per il 2024. Ogni tema è stato particolarmente curato per garantirne la presenza assertiva e la personalità sportiva su strada: Blue Nebula Matte, Ligurian Black Gloss, Marl Grey Gloss e Sunrise Copper Satin.

Ognuna accosta tinte esterne uniche a nuove finiture in fibra di carbonio, e sedili SV Performance in una gamma di colori, che offrono ai clienti una scelta di innovativi tessuti in maglia o pelle Windsor, per uno spazio interno dinamico, tecnico e accogliente. Range Rover Sport SV EDITION TWO presenta anche un marchio esclusivo sullo splitter anteriore, sulla consolle centrale, sulle soglie e sulle luci sottoporta; un segno distintivo di lusso sportivo che la rende immediatamente riconoscibile.

Range Rover Sport SV è la Range Rover Sport più potente e dinamica di sempre, che unisce prestazioni e dinamismo supremi a capacità, raffinatezza e design essenziale impareggiabili. La sua gamma di tecnologie mirate alle prestazioni include il sistema di sospensioni più avanzato della sua classe8 e un sistema audio sensoriale con wellness benefits. In linea con le credenziali ad alte prestazioni della Range Rover Sport SV, un esclusivo design aerodinamicamente potenziato offre un'estetica più assertiva e scelte funzionali di materiali leggeri e tecnici che rafforzano le sue capacità ed elevate prestazioni.

Equipaggiata esclusivamente con un motore a benzina Twin-Turbo MHEV V8 da 635CV, 750Nm2 da 4,4 litri, Range Rover Sport SV è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi3 e raggiungere una velocità massima di 290 Km/h.