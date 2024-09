XC90 sbarca nel futuro

Massimiliano VItelli 08 settembre 2024 a

Volvo lancia la seconda generazione della XC90, il Suv di proporzioni super-generose con motorizzazioni ibride o a benzina. Mentre in California continuano i test del modello elettrico EX90, che tra le grandi novità proporrà grazie ad una partnership con gli Abbey Road Studios un’esperienza sonora di altissimo livello, in Italia sta sbarcando questo modello che eredita diverse cose dalla versione precedente (ad esempio il posteriore, che non ha subito variazioni), ma che propone al contempo tante interessanti novità.

La nuova XC90 arriva ben nove anni dopo la primogenita e la casa svedese ne va orgogliosa. “Poter attendere così un tempo così lungo prima di aggiornare un modello significa solo una cosa: aver lavorato così bene da avere un’auto al passo con i tempi anche dopo diversi anni”, spiegano gli addetti italiani del marchio. L’evoluzione della specie si riconosce principalmente dal frontale, che si presenta con tratti più tesi, dal design minimalista e con una grigliatura asimmetrica molto interessante.

Tra le novità estetiche più rilevanti, la forma delle luci ispirate al famoso martello di Thor. La vera sorpresa. Però, arriva una volta che ci si accomoda a bordo. L’aggiornamento dell’abitacolo (ora rivestito con materiali ecosostenibili), che può ospitare fino a sette persone dislocate su tre file di sedili, propone una plancia rimodellata con al centro un display touch verticale da 11,2” (nella prima versione della XC90 era di 9”).

A richiesta, si può avere un display anche più grande, da 14,5”, lo stesso che si trova sulla EX90. La ricarica wireless per i telefoni cellulari è garantita dalla postazione della consolle tra i sedili anteriori. Per ciò che concerne invece le motorizzazioni, Volvo presenta la nuova XC90 con due powertrain mild-hybrid con tecnologia a 48V (con 250 o 300 cavalli) e uno plug-in ibrido con 455 cavalli e che offre la possibilità di marciare in elettrico per più di 70 chilometri. Grande attenzione, anche per ciò che concerne la sicurezza e l’assistenza alla guida, elevate grazie anche ad un radar e alla telecamera anteriore di ultima generazione. La Nuova XC90 è già ordinabile e arriverà all’inizio del 2025. Tre gli allestimenti a disposizione dei clienti: Core, Plus e Ultra, con prezzi che partono da 80mila euro per la mild-hybrid con 250 cavalli.